12.06.2023 15:44 Рита Парфенова

У Харкові зібрали гуманітарну допомогу для Херсонщини (фото, відео)

Харків'яни зібрали майже дві сотні тон гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.



t.me/citykharkivua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, гуманітарні штаби для прийому допомоги працювали в усіх районах Харкова. І містяни несли туди необхідні для постраждалих речі – питну воду, санітарні засоби, їжу, корми для тварин тощо.



У Новобаварському районі до гуманітарного штабу зі збору допомоги постраждалим мешканцям Херсонщини принесли більше 130 тонн води, продуктів, речей тощо. Так, було зібрано понад три тонни кормів для тварин, 20 тонн непродовольчих товарів, 25 тонн продовольчих товарів та понад 84 тонни питної води.





У Немишлянському районі триває робота гуманітарного штабу з підтримки жителів Херсонщини. За три дні там зібрали майже 10 тонн допомоги. Для відправки до постраждалого регіону харків'яни приносять продукти тривалого зберігання, питну воду, одяг, взуття, ліки, засоби особистої гігієни тощо.





В Індустріальному районі зібрали понад 18 тонн допомоги для постраждалих мешканців Херсонщини. Зокрема, одну тонну непродовольчих товарів, півтори тонни кормів для тварин, понад 2,5 тонни продовольчих товарів, понад шість тонн одягу та сім тонн питної води. Робота гуманітарного штабу триває.





В Основ'янському районі продовжує працювати штаб підтримки постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Містяни приносять продукти довготривалого зберігання, медикаменти, питну воду, корми для тварин, засоби особистої гігієни тощо. Також до збору найнеобхіднішого долучилися заклади освіти, філії комунальних підприємств та районна адміністрація.





У Холодногірському районі продовжують збирати продукти харчування тривалого зберігання, чай, каву, одяг, взуття, засоби гігієни та воду для постраждалих у Херсонській області. Також мешканці приносять сухі корми, ліки та засоби транспортування для тварин. Загалом упродовж трьох діб було зібрано понад 10 тонн гуманітарної допомоги.





У Слобідському районі робота гуманітарного штабу з підтримки постраждалих на Херсонщині триває четвертий день. За цей час там зібрали майже 11 тонн допомоги: питної води, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, ліків, одягу та інших найнеобхідніших речей.





У Салтівському районі діти, дорослі, пенсіонери та вимушені переселенці долучилися до збору гуманітарної допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Лише за вихідні було зібрано велику кількість найнеобхідніших речей - продуктів харчування, води, кормів для тварин, засобів гігієни тощо.

У Шевченківському районі завантажили першу 10-тонну фуру для відправки постраждалим від підриву Каховської ГЕС. До гуманітарного вантажу увійшли продукти харчування тривалого зберігання (тушонка, макарони, консерви тощо), питна вода, засоби гігієни (памперси, пральні порошки, зубні щітки, шампуні). "Люди йдуть до школи №51 безперервним потоком - несуть одяг, взуття, білизну, їжу, ліки, корм для тварин, воду тощо. Нерідко все нове, спеціально куплене", - зазначили у райадміністрації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що переселенці з затоплених населений пунктів Херсонськоъ області можуть звернутися за гуманітарною допомогою до однієї з благодійних організацій міста Харкова.