12.06.2023 15:14 Рита Парфенова

На лікарні Харкова встановили меморіальну дошку колишньому головному лікарю

Борисі Менкус працюав у Міської багатопрофільної лікарні №18 понад 47 років.





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, 12 чеврня на фасаді Міської багатопрофільної лікарні №18 відкрили меморіальну дошку колишньому головному лікарю Борисові Менкусу.



У заході напередодні Дня медичного працівника взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, який також нагородив лікарів та подякував їм за роботу.



«Відкриття меморіальної дошки Борисові Менкусу - знакова подія для всіх харків'ян. Він був лікарем від Бога. І я дякую кожному з вас за те, що рятуєте життя людей і допомагаєте їм подолати біль, за те, що залишилися працювати в Харкові», - наголосив Ігор Терехов.



Зазначимо, що міська багатопрофільна лікарня №18 - єдиний медичний заклад у місті та області, де лікують хворих із гнійно-кістковою інфекцією, що також дозволяє надавати спеціалізовану допомогу військовослужбовцям.



Борис Менкус працював у лікарні понад 47 років і пройшов шлях від лікаря-інтерна до головного лікаря. Автор понад 40 наукових праць та двох авторських винаходів. Помер у 2021 році від ускладнень після коронавірусу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рішення про перейменування низки харківських вулиць на честь загиблих захисників України буде винесене на сесію Харківської міської ради.