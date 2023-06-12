Асфальтобетонне покриття відновлюють у Харкові

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Героїв Праці, Кузнечній, Кашуби та проспекті Ювілейному.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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