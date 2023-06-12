12.06.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Асфальтобетонне покриття відновлюють у Харкові

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Героїв Праці, Кузнечній, Кашуби та проспекті Ювілейному.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що зараз тривають роботи з облаштування тротуарів на вулицях Ахієзерів, Полтавський Шлях, Таганській та проспекті Архітектора Альошина.

Також комунальники продовжують наносити дорожню розмітку на вулицях Державінській, Беркоса, Руставелі, Богдана Хмельницького, проспектах Перемоги та Героїв Сталінграда.

Сьогодні, 12 червня, на дорогах міста працюють 170 робітників та 142 одиниці спецтехніки підприємства. За попередні три доби було прибрано та вивезено 308 куб. м змету та 12 куб. м ТПВ.