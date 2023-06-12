12.06.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновили роботу насосної станції в Індустріальному районі

Комунальне підприємство «Харківводоканал» відновило роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання споживачів житлових масивів Рогань, Горизонт та Сонячний в Індустріальному районі, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, на станції завершили всі технологічні процеси перезапуску обладнання та механізмів та повністю відновили роботу об'єкта у заданому штатному режимі.

«Нештатна ситуація на даній насосній станції виникла після чергового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури нашого міста у лютому 2023 року. Станція, що забезпечує водопостачання багатьом харків'янам, була повністю знеструмлена. Керівництво підприємства за активної допомоги мерії міста негайно запровадили ефективні заходи вирішення цієї складної проблеми, адже без води залишились усі висотні будинки, що розташовані у цьому районі.

Тимчасово водопостачання забезпечили за рахунок перерозподілу подачі води із сусідніх насосних станцій. Але дії щодо відновлення функціонування об'єкта в колишньому режимі не припинялися. Більше того, період доки станцію було знеструмлено, ми використали для капітальної ревізії всього електро та насосного обладнання», - зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, на станції встановлено сучасні генератори, що дозволить об'єкту за потреби працювати автономно і не припиняти надавати послуги навіть за відключення електропостачання.