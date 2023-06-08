08.06.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкова комунальники оперативно усувають аварії

З початку року бригадами служби водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 244 аварії на водоводах, капітально відремонтовано 262 оглядові колодязі та упорядковано 104 водорозбірні колонки, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

«Зокрема, напередодні наші досвідчені бригади завершили комплекс відновлювальних заходів на магістралі діаметром 200 мм, розташованої на Григорівському шосе. У ході його проведення було здійснено заміну ділянки трубопроводу. На час ремонтних робіт водопостачання харків'ян не припинялося, оскільки був задіяний альтернативний варіант подачі води», - зазначив начальник районної служби Євгеній Сальков.

Керівник районної служби також повідомив, що у своїй роботі в підрозділі завжди дотримуються чіткого планування майбутніх ремонтів, детально аналізують ситуацію та проводять необхідну профілактику. Після усунення аварійних ситуацій території обов’язково впорядковуються.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точна адреса, надасть номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти лише спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновлювали газопостачання після обстрілів у Чугуївській громаді.