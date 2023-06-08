    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу селища
08.06.2023  14:57   Рита Парфенова

На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу селища

Поліція ексгумувала тіло мешканця Харківського району, який загинув в результаті агресії російської федерації.

ексгумація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У травні минулого року мешканець селища Слатине потрапив під обстріл з боку окупантів та отримав смертельні поранення. Його поховали місцеві мешканці на галявині неподалік від житлових будинків.
 
8 червня слідчі відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю співробітників Дергачівської окружної прокуратури провели огляд, вилучили тіло 55-річного загиблого та направили на проведення судово-медичної експертизи.
 
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Курилівка Куп‘янського району правоохоронці ексгумували труп жінки, яка загинула під час обстрілу у дворі біля власного будинку.

 

Источник:   Поліція Харківськохї області
 Тэги:  екснумація, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 