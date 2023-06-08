08.06.2023 14:57 Рита Парфенова

На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу селища

Поліція ексгумувала тіло мешканця Харківського району, який загинув в результаті агресії російської федерації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області. У травні минулого року мешканець селища Слатине потрапив під обстріл з боку окупантів та отримав смертельні поранення. Його поховали місцеві мешканці на галявині неподалік від житлових будинків.

8 червня слідчі відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю співробітників Дергачівської окружної прокуратури провели огляд, вилучили тіло 55-річного загиблого та направили на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Курилівка Куп‘янського району правоохоронці ексгумували труп жінки, яка загинула під час обстрілу у дворі біля власного будинку.