08.06.2023 14:34 Рита Парфенова

Посеред вулиці у Харкові пограбували чоловіка

Патрульні затримали двох чоловіків, імовірно, причетних до грабежу.

Повідомлення про грабіж, що стався на вулиці Валентинівській, поліцейські отримали вдень 7 червня. Про це повідомляє РЕДПОСТ.



Потерпілий розповів, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали гроші. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.



Патрульні опитали заявника та негайно почали пошук імовірних грабіжників. Як результат — поліцейські відшукати та затримали двох схожих за описом осіб.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 червня до правоохоронців Чугуївського району звернувся 73-річний чоловік із заявою про пограбування.