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08.06.2023  14:34   Рита Парфенова

Посеред вулиці у Харкові пограбували чоловіка

Патрульні затримали двох чоловіків, імовірно, причетних до грабежу.

на вулиці Валентинівській пограбували чоловіка на вулиці Валентинівській пограбували чоловіка

Повідомлення про грабіж, що стався на вулиці Валентинівській, поліцейські отримали вдень 7 червня. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Потерпілий розповів, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали гроші. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.

Патрульні опитали заявника та негайно почали пошук імовірних грабіжників. Як результат — поліцейські відшукати та затримали двох схожих за описом осіб.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 червня до правоохоронців Чугуївського району звернувся 73-річний чоловік із заявою про пограбування.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пограбування, харків
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