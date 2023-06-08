Посеред вулиці у Харкові пограбували чоловіка

Патрульні затримали двох чоловіків, імовірно, причетних до грабежу.
Повідомлення про грабіж, що стався на вулиці Валентинівській, поліцейські отримали вдень 7 червня. Про це повідомляє РЕДПОСТ.
Потерпілий розповів, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали гроші. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.
Патрульні опитали заявника та негайно почали пошук імовірних грабіжників. Як результат — поліцейські відшукати та затримали двох схожих за описом осіб.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 червня до правоохоронців Чугуївського району звернувся 73-річний чоловік із заявою про пограбування.
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