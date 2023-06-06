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06.06.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Забрав гроші та вдарив кулаком: на Харківщині пограбували літнього чоловіка

5 червня до правоохоронців Чугуївського району звернувся 73-річний чоловік із заявою про пограбування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейськими було встановлено, що у селищі Есхар зловмисник побачив потерпілого на вулиці та простежив за ним до його квартири. Після чого постукав у двері житла, коли чоловік відчинив їх забіг у квартиру та забрав з барсетки 2500 гривень.
 
Після зауважень та опору потерпілого нападник ударив його двічі кулаками по голові та втік.
 
Зловмисником виявив 32-річний раніше судимий місцевий житель.
 
6 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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