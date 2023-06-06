06.06.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Забрав гроші та вдарив кулаком: на Харківщині пограбували літнього чоловіка

5 червня до правоохоронців Чугуївського району звернувся 73-річний чоловік із заявою про пограбування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейськими було встановлено, що у селищі Есхар зловмисник побачив потерпілого на вулиці та простежив за ним до його квартири. Після чого постукав у двері житла, коли чоловік відчинив їх забіг у квартиру та забрав з барсетки 2500 гривень.

Після зауважень та опору потерпілого нападник ударив його двічі кулаками по голові та втік.

Зловмисником виявив 32-річний раніше судимий місцевий житель.

6 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.