Харківські комунальники продовжують усувати наслідки ворожого обстрілу

Як повідомив з місця події сьогодні, 6 червня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, зараз основне завдання - подати воду в 30 будинків. За його словами, комунальники працюють цілодобово, щоб відновити водопостачання до ночі-ранку. Передає РЕДПОСТ .
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Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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