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06.06.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Фахівці у Харківській області відновлюють пошкоджені обстрілами газопроводи

Протягом останнього тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили пошкоджені газопроводи у Куп’янському та Ізюмському районах області.

комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
У Куп’янському районі, внаслідок обстрілів росіянами будинків без газопостачання залишилось житло 446 родин. Газовики оперативно локалізували аварійну ситуацію на пошкоджених мережах, провели ремонт перебитих труб та підключили газ споживачам.
 
Також у Барвінківській громаді Ізюмського району було виявлено пошкодження газопроводу високого тиску. Ремонтно-відновлювальні роботи газогону вдалось виконати без припинення газопостачання до осель міста Барвінкове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці ракетного обстрілу у центрі Харкова замінять 30 метрів трубопроводу.
 
Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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