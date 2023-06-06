06.06.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці у Харківській області відновлюють пошкоджені обстрілами газопроводи

Протягом останнього тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили пошкоджені газопроводи у Куп’янському та Ізюмському районах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

У Куп’янському районі, внаслідок обстрілів росіянами будинків без газопостачання залишилось житло 446 родин. Газовики оперативно локалізували аварійну ситуацію на пошкоджених мережах, провели ремонт перебитих труб та підключили газ споживачам.

Також у Барвінківській громаді Ізюмського району було виявлено пошкодження газопроводу високого тиску. Ремонтно-відновлювальні роботи газогону вдалось виконати без припинення газопостачання до осель міста Барвінкове.