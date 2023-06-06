06.06.2023 13:01 Рита Парфенова

На місці ракетного обстрілу у центрі Харкова замінять 30 метрів трубопроводу

Ремонтно-відновлювальні бригади КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами продовжують ліквідацію аварії на вулиці Римарській, що сталася після нічного прямого потрапляння ворожого боєприпасу в об'єкти водопостачання та водовідведення.



vodokanal.kharkov.ua

Як повідомив РЕДПОСТ заступник генерального директора з експлуатації каналізаційного господарства – директор комплексу «Харківводовідведення» Віктор Булгаков, внаслідок обстрілу повністю зруйновано контрольно-оглядовий колодязь, ділянку мережі водовідведення діаметром 400 мм та два бокових підключення трубопроводів до житлових будинків.



«Насамперед локалізували аварію та налагодили перекачування стоків в обхід пошкодженої мережі з тим, щоб харків'яни без обмежень продовжували користувалися послугою водовідведення. На даному етапі тривають підготовчі роботи, та визначається ділянка керамічної магістралі під заміну. Після цього відразу розпочнемо відновлювальні заходи на всіх постраждалих об'єктах водовідведення», - зазначив Віктор Булгаков.



Заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада поінформував, що внаслідок обстрілу виведено з ладу ділянку водопровідної мережі завдовжки понад 30 метрів.



«Оперативно розпочали проведення комплексу заходів щодо відновлення водопостачання. Протягом дня здійснимо перекладку ділянки трубопроводу діаметром 400 мм та до завтрашнього ранку водопостачання плануємо відновити у повному обсязі. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства», - підсумував Микола Завада.



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