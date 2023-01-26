В Харкові комунальники завершують ремонт після серйозної аварії на системі водовідведення (фоторепортаж)

Аварія на системі водовідведення сталася в Слобідському районі на початку січня. На даний момент спеціалісти КП «Харківводоканал» вийшли на фінальний етап ремонтних робіт.
Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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