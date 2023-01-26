26.01.2023 20:30 Василь Голосний

В Харкові комунальники завершують ремонт після серйозної аварії на системі водовідведення (фоторепортаж)

Аварія на системі водовідведення сталася в Слобідському районі на початку січня. На даний момент спеціалісти КП «Харківводоканал» вийшли на фінальний етап ремонтних робіт.





Фото: Василь Голосний / Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Внаслідок газової корозії відбулося руйнування колектора діаметром 500 мм на глибині близько 6 метрів. Цей колектор відводить стоки від кількох районів центру міста Харкова. Миттєво вжили заходів щодо локалізації, перекачування стоків для того, щоб наші абоненти, - жителі міста Харкова не зазнали дискомфорту. Роботи ускладнювалися великою глибиною закладення, це були досить масштабні роботи, пов'язані з великими обсягами виїмки ґрунту. Також утруднялося все низькими температурами" - розповів Ігор Вороненко, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал».

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