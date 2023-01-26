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26.01.2023  20:01   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили 89-ту річницю АТ «Укренергомашини»

Мер Харкова Ігор Терехов привітав зі святом та нагородив співробітників підприємства.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові пройшли урочистості, присвячені 89-й річниці з дня заснування АТ «Українські енергетичні машини». 
 
Мер Харкова Ігор Терехов висловив вдячність керівництву та співробітникам підприємства за те, що навіть у найважчі для країни часи вони залишаються одним із найпотужніших підприємств з виробництва турбін у всьому світі.
 
«Щороку ми зустрічалися тут з вами, обговорювали плани щодо розвитку міста Харкова, ділилися своїм баченням майбутнього, але зараз у наш спільний дім прийшла війна. З перших хвилин нападу окупанти обстрілювали житлові квартали, вбивали мирних людей, руйнували інфраструктуру і промисловість. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо працювати. Я щиро пишаюся вашим професіоналізмом і дякую за відданість справі і справжній патріотизм», - зазначив Ігор Терехов.
 
Відзначили 89-ту річницю АТ «Укренергомашини» у Харкові
 
Кращим співробітникам підприємства були вручені Подяки міського голови.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, річниця, харьков
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