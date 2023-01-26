26.01.2023 21:01 Дмитро Колонєй

Як зміняться ціни на яйця в Україні: прогноз експерта

Виробник висловив думку, як. коли та чому рухатимуться ціни на популярний продукт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Хвиля, за словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенко з квітня яйця почнуть дешевшати на 25-35%. Чому впадуть ціни на яйця у весняно-літній період Ціноутворення на ринку яєць нерідко залежать не від рівня собівартості, а від ситуації на ньому у конкретний момент. Збільшення пропозиції від господарств населення, Зміна раціону харчування Іннші умови зберігання яєць в період дії підвищених температур.

"Зниження цін навесні буде однозначно. Структура виробництва яєць в Україні характеризується приблизно рівною часткою виробництва в промислових підприємствах та домогосподарствах. При цьому, в періодах, коли падає платоспроможність населення, що ми спостерігаємо зараз, завжди зростає виробництво яєць в домогосподарствах, що ще збільшить пропозицію. Тому зменшення цін неминуче і воно може скласти 25-35% в квітні-травні 2023 року від сьогоднішньої ціни", - відзначив експерт.

Експерт додає, що виробники яєць поступово нарощують свої обсяги виробництва. Ціни в супермаркетах — тому підтвердження. Адже навіть на новорічні свята – період, коли ціни на яйця максимальні, — в цьому сезоні практично не спостерігалося зростання цін.

В першому кварталі 2023 року все ще очікуються коливання цін на яйця, але суттєвих стрибків експерти не прогнозують.

До цього періоду будуть спостерігатися незначні коливання цін як в сторону зменшення, так і в сторону їх збільшення

За даними Держстату, за рік яйця в Україні подорожчали на 77%, втім у грудні порівняно з листопадом ціна знизилася на 2,3%. У Zakaz.ua уточнюють, що наприкінці 2022 року в середньому десяток коштував 64,3 грн.



