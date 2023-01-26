26.01.2023 21:16 Євген Клочко

Зберегти фігуру та здоров'я: як не потрібно худнути

Схуднення сьогодні є однією з тем, яка оповита безліччю міфів. Більшість із них вкрай шкідливі і не допомагають насправді позбутися ненависних складочок. Натомість вони послаблюють організм.

Як схуднути, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, розповіла health-експерт Уляна Вернер. Дипломований лікар перерахувала основні помилки, які позбавляють вас можливості скинути зайві кілограми та зберегти фігуру на довгі роки.

Як не треба худнути: головна помилка

Сьогодні існує багато дієт для схуднення, включаючи моно- та харчові, інтервальне голодування, обмеження калорійності. Все це «приправляється» суворим переліком заборонених продуктів. Вишенька на тортику - виснажливі тренування. Кому сподобається таке схуднення? Чим більше воно доставлятиме дискомфорту, тим вищий ризик зірватися.

Головна помилка схуднення полягає в дотриманні правил, які призводять до того, що ви не отримуєте задоволення від процесу, він вам ненависний. Ви просто терпите, щоб знайти бажану фігуру. Але навряд чи ви досягнете успіху в довгостроковій перспективі.

Набагато краще створити таку схему схуднення, яка відмінно впишеться у ваш спосіб життя і приноситиме задоволення. Тільки в цій системі є якийсь сенс.

Чи можна схуднути, підраховуючи калорії

Так, безумовно. Але до справи треба підходити з розумом. Поширений міф говорить про те, що на 1200 калоріях на день можна схуднути. Це так, але яка ж шкода наноситься організму! Така норма насправді підійде лише для тих тендітних жінок, яким і так худнути не потрібно. Якщо є зайві кілограми, такий режим харчування буде навіть небезпечним:

дефіцит білків призводить до «розчинення» м'язової маси;

якщо мало жирів, згодом з'являться збої у менструальному циклі, слабкість волосся та нігтів;

нестача вуглеводів – підвищується ризик зриву.

Дослідження вчених свідчать, що дефіцити призводять до погіршення стану організму. Вже через 4 місяці низькокалорійної дієти метаболізм уповільнюється. Тобто для схуднення доведеться їсти ще менше.

Універсальної норми, яка підкаже необхідне співвідношення білків, жирів та вуглеводів, немає. Є формули, що нагадують оптимальний рівень калорійності. Він розраховується виходячи із статі, віку, ваги, фізичної активності. Незначний дефіцит від нормальної калорійності, наприклад всього 10%, дає можливість схуднути.

Використовуйте цю формулу для розрахунку добової норми калорій.

Для жінок: (10 x вага в кілограмах) + (6,25 x зріст у сантиметрах) − (5 x вік у роках) − 161) х А коефіцієнт активності

Для чоловіків: (10 x вага у кілограмах) + (6,25 x зріст у сантиметрах) − (5 x вік у роках) + 5) х А коефіцієнт активності ВАРІАНТИ КОЕФІЦІЄНТА АКТИВНОСТІ А: Мінімальна активність чи фізичні навантаження відсутні: A = 1,2 Тренування середньої тяжкості 3 десь у тиждень: A = 1,375. Тренування середньої тяжкості 5 разів на тиждень: А = 1, 46 Інтенсивні тренування 5 разів на тиждень: A = 1,55. Тренування щодня: А = 1,64 Інтенсивні тренування щодня або двічі на день: A = 1,725. Екстраактивність: A = 1,9 (під цю категорію зазвичай потрапляють люди, які займаються, важкою атлетикою, або іншими силовими видами спорту з щоденними тренуваннями, а також ті, хто виконує тяжку фізичну роботу).

Корисні поради, які допоможуть ефективно худнути

Health-експерт перерахувала рекомендації для безпечного позбавлення зайвої ваги. Ці поради допоможуть зберегти фігуру та здоров'я:

дотримуйтесь водного балансу;

відмовтеся від натуральних і тим паче пакетованих соків на користь справжніх фруктів;

вживайте більше овочів;

не «урізуйте» калорії терміном довше 4-х місяців;

відмовтеся від вживання знежирених продуктів - у них немає користі;

стежте не лише за вагою, а й за обсягами;

не виснажуйте себе виснажливими тренуваннями, навантаження мають бути помірними.

Фокусування лише на кілограмах – досить поширена помилка. Ви можете втрачати жирову масу, але тримати воду. Тоді вага знижуватиметься, але візуально нічого не зміниться.

Підсумуємо: щоб схуднути без шкоди здоров'ю, потрібно не обмежувати себе, а скласти збалансований раціон. Замість виснажливих тренувань знайдіть активність до душі. І головне, робіть те, що приносить вам задоволення. Не йдіть проти себе, адже ви ризикуєте зіткнутися зі зривами.



