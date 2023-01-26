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26.01.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Смачне печиво на огірковому розсолі

Бюджетний, простий та швидкий варіант печива без олії чи маргарину з мінімальним набором продуктів.

Як приготувати печиво на огірковому розсолі
 
Як пише РЕДПОСТ, цей варіант печива може стати непоганим варіантом вирішення питання із частуванням гостю або якщо щось дуже хочеться до чаю довгим зимовим вечором.
 

Що потрібно врахувати

  • Головна умова при виборі розсолу для цього печива він повинен бути смачним, занадто кислий або солоний не підійде.
  • Розсіл попередньо процідіть.
  • Щодо олії. Можна брати рафіновану - тоді яскравіше виявлятиметься аромат розсолу. Не менш смачною буде і ароматна нерафінована олія, на якої готували печиво в минулому, але вона може сперечатися із запахом розсолу. Так що тут – просто питання уподобань.
  • Кількість цукру можете зменшити, тоді вийде солоніший варіант.
  • Важливо просіяти борошно, щоб наситити його киснем. Тоді випічка вийде повітряною і добре підніметься під час випікання.
  • Зважайте на те, що духовки у всіх різні.

Печиво на огірковому розсолі

 

Продукти на 8 порцій:

 

  • Борошно пшеничне 400 гр
  • Розсіл (від консервованих огірків) 150 мл
  • Рослинна олія 150 мл
  • Цукор 8 стол.
  • Розпушувач 1 чайн.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Візьміть велику миску для замісу тіста.
  2. Влийте в неї розсіл, потім всипте цукор.
  3. Перемішайте розсіл із цукром віночком.
  4. Влийте олію, всипте розпушувач і знову розмішайте.
  5. Почніть порціями додавати борошно, яке було просіяне, вимішуючи тісто після кожного додавання.
  6. Спочатку розмішуйте віночком, потім ложкою.Додайте|добавляйте| муку|частками|, враховуючи, що її у вас може піти більше або менше,
  7. Наприкінці, коли тісто стане дуже густим, домішіть його руками.
  8. Тісто виходить дуже зручним у роботі, м'яким, не липким та пластичним.
  9. Не місіть його занадто довго, як тільки тісто збереться в кулю, зупиніться.
  10. Викладіть тісто на робочу поверхню, припилену мукою.
  11. Розкачайте його качалкою в пласт завтовшки близько 5 мм. Намагайтеся розкачувати рівномірно, щоб і краї, і середина були однієї товщини, щоб це не далося взнаки при випіканні.
  12. Виріжте з тіста печиво за допомогою спеціальних форм, склянки або, наприклад, ножем ромбиками.
  13. Обрізки знову зліпите і розкотіть і знову наріжте печиво,
  14. Викладіть печиво на лист, застелений папером для випічки.
  15. Печіть печиво в духовці, попередньо розігрітій до 180 ° С, близько 15-20 хвилин. Вони мають стати золотистими.
  16. Готове печиво зніміть у лист, остудіть і подавайте до столу.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розкривав секрети смаку - для чого до борщу господині додають оцет.

 

Тэги:  рецепт, печиво
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