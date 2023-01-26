26.01.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Смачне печиво на огірковому розсолі
Бюджетний, простий та швидкий варіант печива без олії чи маргарину з мінімальним набором продуктів.
Як пише РЕДПОСТ
, цей варіант печива може стати непоганим варіантом вирішення питання із частуванням гостю або якщо щось дуже хочеться до чаю довгим зимовим вечором.
Що потрібно врахувати
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Головна умова при виборі розсолу для цього печива він повинен бути смачним, занадто кислий або солоний не підійде.
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Розсіл попередньо процідіть.
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Щодо олії. Можна брати рафіновану - тоді яскравіше виявлятиметься аромат розсолу. Не менш смачною буде і ароматна нерафінована олія, на якої готували печиво в минулому, але вона може сперечатися із запахом розсолу. Так що тут – просто питання уподобань.
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Кількість цукру можете зменшити, тоді вийде солоніший варіант.
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Важливо просіяти борошно, щоб наситити його киснем. Тоді випічка вийде повітряною і добре підніметься під час випікання.
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Зважайте на те, що духовки у всіх різні.
Печиво на огірковому розсолі
Продукти на 8 порцій:
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Борошно пшеничне 400 гр
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Розсіл (від консервованих огірків) 150 мл
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Рослинна олія 150 мл
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Цукор 8 стол.
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Розпушувач 1 чайн.
Покроковий рецепт приготування
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Візьміть велику миску для замісу тіста.
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Влийте в неї розсіл, потім всипте цукор.
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Перемішайте розсіл із цукром віночком.
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Влийте олію, всипте розпушувач і знову розмішайте.
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Почніть порціями додавати борошно, яке було просіяне, вимішуючи тісто після кожного додавання.
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Спочатку розмішуйте віночком, потім ложкою.Додайте|добавляйте| муку|частками|, враховуючи, що її у вас може піти більше або менше,
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Наприкінці, коли тісто стане дуже густим, домішіть його руками.
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Тісто виходить дуже зручним у роботі, м'яким, не липким та пластичним.
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Не місіть його занадто довго, як тільки тісто збереться в кулю, зупиніться.
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Викладіть тісто на робочу поверхню, припилену мукою.
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Розкачайте його качалкою в пласт завтовшки близько 5 мм. Намагайтеся розкачувати рівномірно, щоб і краї, і середина були однієї товщини, щоб це не далося взнаки при випіканні.
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Виріжте з тіста печиво за допомогою спеціальних форм, склянки або, наприклад, ножем ромбиками.
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Обрізки знову зліпите і розкотіть і знову наріжте печиво,
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Викладіть печиво на лист, застелений папером для випічки.
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Печіть печиво в духовці, попередньо розігрітій до 180 ° С, близько 15-20 хвилин. Вони мають стати золотистими.
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Готове печиво зніміть у лист, остудіть і подавайте до столу.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розкривав секрети смаку - для чого до борщу господині додають оцет.
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