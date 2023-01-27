27.01.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 січня

Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.



Вранці ясно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 23 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря °0...+1°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-4°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно; якщо ж зірок небагато, то буде негода і хуртовина.

Білі хмари цього дня обіцяли мороз.

Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати на заметіль.

А якщо півні зрання закричали у морозний день, то холод скоро відступить.



