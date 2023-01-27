Прогноз погоди у Харкові на 27 січня

Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 23 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря °0...+1°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-4°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Дайте своїм нервам відпочити, присвятивши цей день чогось простого, спокійного і по можливості позитивного.
Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
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