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20.01.2023  21:50   Дмитро Колонєй

Як приготувати шоколадний кекс за п'ять хвилин

Просте вирішення питання, якщо бажаєте смаколиків у чаю або нічим пригостити несподіваного гостя.

Як приготувати шоколадний кекс за п'ять хвилин
 
Як пише РЕДПОСТ, швидкий шоколадний кекс може стати приємним сюрпризом для друзів і близьких або вирішенням проблеми, що раптово виникла. Головне, щоб під рукою була мікрохвильова піч.

Що потрібно врахувати

  • Об'єм какао, що додається, залежить від того, хочете ви чи ні, щоб кекс мав яскраво виражений шоколадний смак - 2 ложки його вам забезпечать.
  • Борошна може знадобитися більше або менше, ніж зазначено в рецепті – орієнтуйтеся на бажану консистенцію тесту.
 

Кекс у мікрохвильовій печі за п'ять хвилин

Продукти на одну порцію:

 

  • Пшеничне борошно 4 стол.
  • Цукор 4 стол.
  • Какао-порошок (з гіркою) 1-2 стол.
  • Розпушувач 0.25 чайн.
  • Сіль (щипка) за смаком
  • яйця 1 шт.
  • Молоко (можна замінити водою або кавою) 3 стол.
  • Рослинна олія 2 стол.

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Змішайте в мисці (або відразу в склянці) сухі інгредієнти.
  2. Влийте до них молоко.
  3. Додайте олію.
  4. Яйце злегка збийте і додайте в миску.
  5. Все ретельно перемішайте.
  6. Посуд для кексів - склянку, форму, чашку (придатні для використання в мікрохвильовій печі) змастіть олією.
  7. Влийте в чашку масу до половини або 2/3 її об'єму. Маса збільшиться у розмірі.
  8. Поставте в мікрохвильову піч на 1-1,5 хвилини. Час залежатиме від потужності Вашої печі. Чим більша потужність, тим менший потрібен час для приготування кексу.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати здобні та пісні пампушки.

 


Тэги:  рецепт, кекс за пять минут, выпечка
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