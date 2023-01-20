20.01.2023 21:50 Дмитро Колонєй
Як приготувати шоколадний кекс за п'ять хвилин
Просте вирішення питання, якщо бажаєте смаколиків у чаю або нічим пригостити несподіваного гостя.
Як пише РЕДПОСТ
, швидкий шоколадний кекс може стати приємним сюрпризом для друзів і близьких або вирішенням проблеми, що раптово виникла. Головне, щоб під рукою була мікрохвильова піч.
Що потрібно врахувати
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Об'єм какао, що додається, залежить від того, хочете ви чи ні, щоб кекс мав яскраво виражений шоколадний смак - 2 ложки його вам забезпечать.
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Борошна може знадобитися більше або менше, ніж зазначено в рецепті – орієнтуйтеся на бажану консистенцію тесту.
Кекс у мікрохвильовій печі за п'ять хвилин
Продукти на одну порцію:
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Пшеничне борошно 4 стол.
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Цукор 4 стол.
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Какао-порошок (з гіркою) 1-2 стол.
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Розпушувач 0.25 чайн.
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Сіль (щипка) за смаком
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яйця 1 шт.
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Молоко (можна замінити водою або кавою) 3 стол.
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Рослинна олія 2 стол.
Покроковий рецепт приготування
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Змішайте в мисці (або відразу в склянці) сухі інгредієнти.
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Влийте до них молоко.
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Додайте олію.
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Яйце злегка збийте і додайте в миску.
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Все ретельно перемішайте.
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Посуд для кексів - склянку, форму, чашку (придатні для використання в мікрохвильовій печі) змастіть олією.
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Влийте в чашку масу до половини або 2/3 її об'єму. Маса збільшиться у розмірі.
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Поставте в мікрохвильову піч на 1-1,5 хвилини. Час залежатиме від потужності Вашої печі. Чим більша потужність, тим менший потрібен час для приготування кексу.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати здобні та пісні пампушки.
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