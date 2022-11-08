08.11.2022 21:43 Дмитро Колонєй

Пишні оладки: секрет приготування та найшвидший рецепт

Розкриваемо таємницю чому можуть не виходити пишні та рум'яні оладки



Пишні оладки: секрет приготування та найшвидший рецепт



Як пише РЕДПОСТ , оладки — одна з найпопулярніших, найлегших і найпростіших у приготуванні страв. Але не у всіх ця проста страва вихолдить апетитною, пишною і рум'яною. У чому секрет?

Чому не виходять пишні оладки

Часто на сковорідці під час смаження оладки піднімаються, але варто їх перекласти на блюдо, як вони відразу падають. Причини можуть бути різними.

По-перше, через те, що тісто вийшло рідким. З цією проблемою можна легко розібратися, якщо додати трохи борошна.

По-друге, вони можуть впасти, якщо для приготування тесту використали кефір з холодильника. Важливо, щоб цей кисломолочний напій був кімнатної температури, інакше можна не сподіватися отримання пишних оладок.

По-третє, десерт може бути не пишним через холодну сковороду. Важливо при готуванні наливати тісто тільки на розпечену сковорідку. Смаження оладок без використання кришки може призвести до того, що вони впадуть.

Чому не виходять рум'яні оладки

Багато в чому це пов'язано з тим, що господині не чекають, поки сковорода добре розігріється, і одразу наливають тісто. Необхідно дотримуватись чітких правил.

Перед тим, як приступити до приготування даного сніданку, слід дочекатися, поки сковорода сильно розігріється, Змастити її трохи олією Зменшити вогонь до мінімуму. І тільки після всіх цих нехитрих маніпуляцій можна наливати тісто.

Секрети приготування пишних оладок на кефірі

Пишність оладок залежить від смаку кефіру: чим кисліше він буде, тим пишніше вийде страва.Бажано віддавати перевагу жирним молочним продуктам, тоді оладки вийдуть смачними.

Для того щоб вони в результаті вийшли апетитними та пишними, необхідно спочатку збити яйця з цукром і лише потім додати|добавляти| в тісто теплий кефір.

Також до секретів пишних оладок можна віднести дріжджі. Для цього треба додати їх до кефіру. Можна використовувати як свіжі, і сухі.

Після того, як тісто буде приготовлене, треба дати настоятися. Бажано укутати його рушником та залишити на 1 годину. В результаті вийдуть повітряні та пишні оладки.

Швидкий рецепт приготування смачних та пишних оладок

Продукти:

1 склянка кефіру;

7 ст. борошна;

2 ст. цукру;

0,5 ч.л. солі;

1 яйце;

0,5 ч.л. харчової соди.

Рецепт покроково

Важливо, щоб яйця та кефір були теплими.

Розбиваємо в мисці яйце, Додаємо цукор все це добре збиваємо. Вливаємо кефір та перемішуємо знову до однорідної консистенції. Насипаємо борошно і добре збиваємо, щоб не було жодних грудочок. Наприкінці додаємо соду. Чекаємо, щоб тісто настоялося Смажимо оладки.