07.11.2022 21:58 Дмитро Колонєй

Маринуємо гарбуз на будь-який смак

Триває період заготівель, тому корисний продукт за оригінальним рецептом, порадує взимку.



Фотография из открытых источников

Як пише РЕДПОСТ , маринований гарбуз може нормалізувати роботу нервової системи, покращити травлення, пам'ять та сон, можна їсти як основну страву, додавати до салатів, гарнірів, до м'яса, робити закуски.

Гарбуз необхідно їсти:

при атеросклерозі та недокрів'ї;

для нормалізації артеріального тиску;

для профілактики захворювань серцево-судинної системи;

під час боротьби із вірусами;

для виведення токсинів та шлаків;

щоб зменшити рівень холестерину.

М'якуш гарбуза має протизапальні властивості, допомагає швидше загоювати рани і очищати шкіру. Крім того, вона уповільнює процес старіння організму.

Є багато рецептів його приготування, але найсмачнішим і найкориснішим вважається маринований гарбуз, який можна зробити, як ананас. Це дуже незвичайна заготівля, яка підійде як десерт, так і перекус. До м'ясних страв і салатів можна приготувати солоний гарбуз.

Маринований гарбуз як манго з апельсином

Продукти

гарбуз - 1 кг;

лимон - половина;

апельсин - 1 шт;

лимонна кислота - 1 ч.л.;

цукор - 250 г.

Рецепт покроково

Гарбуз насамперед очищають від шкірки Нарізають квадратиками, Поміщають у глибоку тару, З лимона та апельсина видалити всі кісточки та порізати. Додють до гарбуза цукор, цитрусову та лимонну кислоту.Гарбуз потрібно на 3 години залишити, щоб він маринувався, Потім ставлять на середній вогонь та помішують протягом 10 хвилин. Готовий продукт необхідно викласти в банки, які попередньо стерилізують і додають сироп. Закочувати потрібно простерилізованими кришками, після цього перевернути, накрити чимось теплим і залишити остигати.

Рецепт гарбуза, як ананас

Продукти:

гарбуз - 600 г;

цукор - 4 ст.л.;

кориця - 0,5 ч.л.;

гвоздика - 3 шт;

запашний перець - 6 горошин;

оцет - 1,5 ст.л.;

вода - 400 мл.

Рецепт покроково

Шкірку з гарбуза зняти, Насіння прибрати Нарізати кубиками. У каструлю влити воду, Додати гвоздику та перець, Закип'ятити та всипати цукор. Гарбуз вариться близько 10-20 хвилин. Перед тим, як вимкнути каструлю, до неї додається оцет. Готовий продукт викласти у банки, Додати маринад та закатати.

Рецепт солоного гарбуза

Продукти:

гарбуз - 1 кг;

вода - 500 мл;

оцет - 2 ст.л.;

цукор - 1,5 склянки;

перець запашний - 8 шт;

сіль - 1 ч.л.;

горіх мускатний - 1 ч. л.;

кориця (паличка) - 1 шт;

гвоздика - 10 шт;

імбир - 0,5 ч.л.

Рецепт покроково:

Гарбуз очищається від шкірки Нарізається кубиками, Поміщається у каструлю. Додати сіль, оцет, цукор Залити водою. Т Залишити на всю ніч маринуватися. Перець, гвоздика, кориця та імбир викладаються у марлю, зав'язуються в «мішечок», який занурюють у каструлю з гарбузом і варять протягом 10 хвилин. Після цього мішечок витягують, гарбуз розкладають у баночки, закочують кришками, які потрібно попередньо простерилізувати.