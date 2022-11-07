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07.11.2022  21:58   Дмитро Колонєй

Маринуємо гарбуз на будь-який смак

Триває період заготівель, тому корисний продукт за оригінальним рецептом, порадує взимку.


Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ, маринований гарбуз може нормалізувати роботу нервової системи, покращити травлення, пам'ять та сон, можна їсти як основну страву, додавати до салатів, гарнірів, до м'яса, робити закуски. 

Гарбуз необхідно їсти:

  • при атеросклерозі та недокрів'ї;
  • для нормалізації артеріального тиску;
  • для профілактики захворювань серцево-судинної системи;
  • під час боротьби із вірусами;
  • для виведення токсинів та шлаків;
  • щоб зменшити рівень холестерину.
М'якуш гарбуза має протизапальні властивості, допомагає швидше загоювати рани і очищати шкіру. Крім того, вона уповільнює процес старіння організму.
 
Є багато рецептів його приготування, але найсмачнішим і найкориснішим вважається маринований гарбуз, який можна зробити, як ананас. Це дуже незвичайна заготівля, яка підійде як десерт, так і перекус. До м'ясних страв і салатів можна приготувати солоний гарбуз.

Маринований гарбуз як манго з апельсином

Продукти
 
  • гарбуз - 1 кг;
  • лимон - половина;
  • апельсин - 1 шт;
  • лимонна кислота - 1 ч.л.;
  • цукор - 250 г.

Рецепт покроково

  1. Гарбуз насамперед очищають від шкірки
  2. Нарізають квадратиками,
  3. Поміщають у глибоку тару,
  4. З лимона та апельсина видалити всі кісточки та порізати.
  5. Додють до гарбуза цукор, цитрусову та лимонну кислоту.Гарбуз потрібно на 3 години залишити, щоб він маринувався,
  6. Потім ставлять на середній вогонь та помішують протягом 10 хвилин.
  7. Готовий продукт необхідно викласти в банки, які попередньо стерилізують і додають сироп. Закочувати потрібно простерилізованими кришками, після цього перевернути, накрити чимось теплим і залишити остигати.

Рецепт гарбуза, як ананас

Продукти:
 
  • гарбуз - 600 г;
  • цукор - 4 ст.л.;
  • кориця - 0,5 ч.л.;
  • гвоздика - 3 шт;
  • запашний перець - 6 горошин;
  • оцет - 1,5 ст.л.;
  • вода - 400 мл.
Рецепт покроково
 
  1. Шкірку з гарбуза зняти,
  2. Насіння прибрати
  3. Нарізати кубиками.
  4. У каструлю влити воду,
  5. Додати гвоздику та перець,
  6. Закип'ятити та всипати цукор.
  7. Гарбуз вариться близько 10-20 хвилин.
  8. Перед тим, як вимкнути каструлю, до неї додається оцет.
  9. Готовий продукт викласти у банки,
  10. Додати маринад та закатати.

Рецепт солоного гарбуза

Продукти:
 
  • гарбуз - 1 кг;
  • вода - 500 мл;
  • оцет - 2 ст.л.;
  • цукор - 1,5 склянки;
  • перець запашний - 8 шт;
  • сіль - 1 ч.л.;
  • горіх мускатний - 1 ч. л.;
  • кориця (паличка) - 1 шт;
  • гвоздика - 10 шт;
  • імбир - 0,5 ч.л.
Рецепт покроково:
 
  1. Гарбуз очищається від шкірки
  2. Нарізається кубиками,
  3. Поміщається у каструлю.
  4. Додати сіль, оцет, цукор
  5. Залити водою. Т
  6. Залишити на всю ніч маринуватися.
  7. Перець, гвоздика, кориця та імбир викладаються у марлю, зав'язуються в «мішечок», який занурюють у каструлю з гарбузом і варять протягом 10 хвилин.
  8. Після цього мішечок витягують, гарбуз розкладають у баночки, закочують кришками, які потрібно попередньо простерилізувати.
Нагадаємо, раніше ми писали, як заготовити свіжу зелень на зиму.
 
Тэги:  рецепт, тыква, маринование, заготовка
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