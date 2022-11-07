07.11.2022 21:58 Дмитро Колонєй
Маринуємо гарбуз на будь-який смак
Триває період заготівель, тому корисний продукт за оригінальним рецептом, порадує взимку.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, маринований гарбуз може нормалізувати роботу нервової системи, покращити травлення, пам'ять та сон, можна їсти як основну страву, додавати до салатів, гарнірів, до м'яса, робити закуски.
Гарбуз необхідно їсти:
-
при атеросклерозі та недокрів'ї;
-
для нормалізації артеріального тиску;
-
для профілактики захворювань серцево-судинної системи;
-
під час боротьби із вірусами;
-
для виведення токсинів та шлаків;
-
щоб зменшити рівень холестерину.
М'якуш гарбуза має протизапальні властивості, допомагає швидше загоювати рани і очищати шкіру. Крім того, вона уповільнює процес старіння організму.
Є багато рецептів його приготування, але найсмачнішим і найкориснішим вважається маринований гарбуз, який можна зробити, як ананас. Це дуже незвичайна заготівля, яка підійде як десерт, так і перекус. До м'ясних страв і салатів можна приготувати солоний гарбуз.
Маринований гарбуз як манго з апельсином
Продукти
-
гарбуз - 1 кг;
-
лимон - половина;
-
апельсин - 1 шт;
-
лимонна кислота - 1 ч.л.;
-
цукор - 250 г.
Рецепт покроково
-
Гарбуз насамперед очищають від шкірки
-
Нарізають квадратиками,
-
Поміщають у глибоку тару,
-
З лимона та апельсина видалити всі кісточки та порізати.
-
Додють до гарбуза цукор, цитрусову та лимонну кислоту.Гарбуз потрібно на 3 години залишити, щоб він маринувався,
-
Потім ставлять на середній вогонь та помішують протягом 10 хвилин.
-
Готовий продукт необхідно викласти в банки, які попередньо стерилізують і додають сироп. Закочувати потрібно простерилізованими кришками, після цього перевернути, накрити чимось теплим і залишити остигати.
Рецепт гарбуза, як ананас
Продукти:
-
гарбуз - 600 г;
-
цукор - 4 ст.л.;
-
кориця - 0,5 ч.л.;
-
гвоздика - 3 шт;
-
запашний перець - 6 горошин;
-
оцет - 1,5 ст.л.;
-
вода - 400 мл.
Рецепт покроково
-
Шкірку з гарбуза зняти,
-
Насіння прибрати
-
Нарізати кубиками.
-
У каструлю влити воду,
-
Додати гвоздику та перець,
-
Закип'ятити та всипати цукор.
-
Гарбуз вариться близько 10-20 хвилин.
-
Перед тим, як вимкнути каструлю, до неї додається оцет.
-
Готовий продукт викласти у банки,
-
Додати маринад та закатати.
Рецепт солоного гарбуза
Продукти:
-
гарбуз - 1 кг;
-
вода - 500 мл;
-
оцет - 2 ст.л.;
-
цукор - 1,5 склянки;
-
перець запашний - 8 шт;
-
сіль - 1 ч.л.;
-
горіх мускатний - 1 ч. л.;
-
кориця (паличка) - 1 шт;
-
гвоздика - 10 шт;
-
імбир - 0,5 ч.л.
Рецепт покроково:
-
Гарбуз очищається від шкірки
-
Нарізається кубиками,
-
Поміщається у каструлю.
-
Додати сіль, оцет, цукор
-
Залити водою. Т
-
Залишити на всю ніч маринуватися.
-
Перець, гвоздика, кориця та імбир викладаються у марлю, зав'язуються в «мішечок», який занурюють у каструлю з гарбузом і варять протягом 10 хвилин.
-
Після цього мішечок витягують, гарбуз розкладають у баночки, закочують кришками, які потрібно попередньо простерилізувати.
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