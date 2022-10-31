31.10.2022 20:58 Дмитро Колонєй
Свіжа зелень взимку: як зберегти корисні властивості
Заготовляємо зелень на зиму.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, у сучасному світі важко уявити найсмачніші страви без зелені. А бажання приготувати улюблену страву із зеленню може виникнути будь-якої пори року Влітку з цим продуктом немає жодних проблем, а ось взимку, куди складніше. Потрібно знати як правильно сушити та заморожувати зелень.
Сушимо петрушку
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візьміть петрушку з коренем,
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добре вимийте від землі,
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закиньте в блендер і подрібніть.
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отриману масу викладіть на лист і помістіть у духовку на 10 годин. Сушити потрібно при низькій температурі з відкритими дверцятами.
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почекайте доки вона висохне,
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зніміть сухий пласт,
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розламайте
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добавте сіль та перець
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відправте знову в блендер.
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розфасуйте приправу сухими ємностями.
У результаті ви отримаєте чудову приправу без добавок та хімії. По можливості можна додати паприку. Додайте її в каші та супи.
Кріп і петрушка за грецькою технологією
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рослини зрізайте прямо пучками,
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обв'язуйте в пучки і
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відправляйте на балкон, розкладіть на підвіконні на кухні, відправте сушитися в духовку при 60 градусах, або використовуйте сушарку для овочів
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висушену зелень замотайте в плівку або перетирайте пучки відразу і поміщайте в банки.
Ємності мають бути щільно закриті, щоб усередину не потрапила волога. Інакше із сушеною зеленню можна буде попрощатися. Завдяки такому способу можна легко зберегти аромат трав.
Як заморозити базилік та кінзу
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готовимо у формах для льоду.
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після повного заморожування кубики відправте в один пакет.
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коли буде потрібно, діставайте їх та використовуйте.
Як заморозити кріп та петрушку з олією
На одну пачку знадобляться три столові ложки сушеної зелені.
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розтопіть олію
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перемішайте із травами.
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готовий продукт відправте в морозильну камеру на кілька хвилин.
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дістаньте з морозилки та сформуйте руками прямокутник.
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зробіть ножем мітки, умовно поділивши плитку на частини. У такому випадку ви просто відламуватимете по шматочках готовий продукт.
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оберніть олію харчовою плівкою
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заморозьте його.
Взимку заготівлю можна додавати в каші, супи, рис, макарони.
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