31.10.2022 20:58 Дмитро Колонєй

Свіжа зелень взимку: як зберегти корисні властивості

Заготовляємо зелень на зиму.



Фотография из открытых источников

Як пише РЕДПОСТ , у сучасному світі важко уявити найсмачніші страви без зелені. А бажання приготувати улюблену страву із зеленню може виникнути будь-якої пори року Влітку з цим продуктом немає жодних проблем, а ось взимку, куди складніше. Потрібно знати як правильно сушити та заморожувати зелень.

Сушимо петрушку

візьміть петрушку з коренем, добре вимийте від землі, закиньте в блендер і подрібніть. отриману масу викладіть на лист і помістіть у духовку на 10 годин. Сушити потрібно при низькій температурі з відкритими дверцятами. почекайте доки вона висохне, зніміть сухий пласт, розламайте добавте сіль та перець відправте знову в блендер. розфасуйте приправу сухими ємностями.

У результаті ви отримаєте чудову приправу без добавок та хімії. По можливості можна додати паприку. Додайте її в каші та супи.

Кріп і петрушка за грецькою технологією

рослини зрізайте прямо пучками, обв'язуйте в пучки і відправляйте на балкон, розкладіть на підвіконні на кухні, відправте сушитися в духовку при 60 градусах, або використовуйте сушарку для овочів висушену зелень замотайте в плівку або перетирайте пучки відразу і поміщайте в банки.

Ємності мають бути щільно закриті, щоб усередину не потрапила волога. Інакше із сушеною зеленню можна буде попрощатися. Завдяки такому способу можна легко зберегти аромат трав.

Як заморозити базилік та кінзу

готовимо у формах для льоду. після повного заморожування кубики відправте в один пакет. коли буде потрібно, діставайте їх та використовуйте.

Як заморозити кріп та петрушку з олією

На одну пачку знадобляться три столові ложки сушеної зелені.

розтопіть олію перемішайте із травами. готовий продукт відправте в морозильну камеру на кілька хвилин. дістаньте з морозилки та сформуйте руками прямокутник. зробіть ножем мітки, умовно поділивши плитку на частини. У такому випадку ви просто відламуватимете по шматочках готовий продукт. оберніть олію харчовою плівкою заморозьте його.

Взимку заготівлю можна додавати в каші, супи, рис, макарони.