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31.10.2022  20:17   Дмитро Колонєй

Як та коли правильно приймати препарати від радіації

У МОЗ пояснили, як використовувати йодид калію та радіація


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міністерство охорони здоров’я, підрозділи МОЗ, постійно стежать за радіаційним фоном на території України. У випадку, коли будуть зафіксовані відхилення від норми, вживатимуться відповідні заходи.  

Що важливо знати громадянам зараз?  

У випадку радіаційної аварії потрібно залишатися в приміщенні або, якщо громадяни знаходяться поза приміщенням, терміново до нього зайти, щільно закрити вікна, двері, вентиляційні отвори тощо. Також необхідно підготувати запаси води і слідкувати за оповіщеннями офіційних джерел. 
 
У випадку будь-якої загрози чи викиду радіації українців негайно проінформують про потребу в пігулках йодиду калію і місцях, де їх можна безкоштовно отримати. Повідомлення оприлюднять офіційні органи влади та ДСНС через офіційні канали. 
 
У міністерстві наголошують, що приймати йодид калію без оповіщення не можна, бо можуть виникнути ускладнення у вигляді різних хвороб щитоподібної залози. А коли настане час екстреної йодопрофілактики, вона вже не матиме ефекту. Так, ефективним є прийняття препарату за 6 годин до можливого враження радіацією та 8 годин після такого враження.    

 Які дози пігулок йодиду калію приймати? 

  • діти від одного місяця до трьох років - 32 мг; 
  • діти 3-12 років - 62,5 мг; 
  • підлітки 12-13 років та дорослі до 40 років - 125 мг.    

Кому протипоказані ліки? 

  1. Людям старше 40 років - за винятком вагітних жінок або тих, які продовжують грудне вигодовування, - приймати йодид калію не потрібно. У такому віці щитоподібна залоза не накопичує радіоактивний йод, а прийом йодиду калію може призвести до порушень функції щитоподібної залози, зокрема, гіпотеріозу.  
  2. Крім того, профілактика йодом має винятки: це алергія на такі препарати, більшість хвороб щитоподібної залози, деякі види дерматиту та васкуліту.    
Також у міністерстві наголошують, що замінити йодид калію іншими препаратами, що містять йод, неможливо.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  радиация, йодид калия, украина
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