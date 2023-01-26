Рівень радіації у Харкові та області на 26 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 26 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,12–0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10-0,17 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 25 січня.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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