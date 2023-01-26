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26.01.2023  14:24   Євген Клочко

Як і кому тепер платити за газ - роз'яснення АТ "Харківгаз"

На чисельні запити від читачів РЕДПОСТ АТ "Харківгаз" надало пояснення щодо способів передачі показань газових лічильників та порядку оплати за доставку газу.


Фото: Харківгаз
Як повідомили в компаніі, для оплати послуг банківські реквізити АТ "Харківгаз" не змінились. Так само незмінними залишились і особові рахунки у споживачів газу.
 
В той же час, у зв'язку з інтеграцією АТ "Харківгаз" до групи НАК "Нафтогаз України", змінились способи передачі показань лічильників. Тобто, клієнти Харківгазу - споживачі газу області повинні передавати показання лічильників «блакитного палива” за новими номерами телефонів та через нові сервіси. При цьому оплата послуг за банківськими реквізитами Харківгазу залишається як раніше.
 
Передати показання лічильників природнього газу клієнти АТ «Харківгаз» можуть наступними способами:
 
за телефонами:
 
  • 066-300-2-888 (Vodafone)
  • 098-300-2-888 (Kyivstar)
  • 093-300-2-888 (Lifecell)
Або на сайті gas.ua;[email protected]
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів від 28 травня 2022 р. № 429-р, відбувається інтеграція АТ «Харківгаз» до групи НАК «Нафтогаз України».
 
Також повідомлялось, що АТ «Харківміськгаз» виконає перегляд нарахованих обсягів природного газу абонентам.
 

Тэги:  харьков, харків, харківгаз
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