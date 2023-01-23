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23.01.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

"Харківміськгаз" виконає перегляд нарахованих обсягів природного газу абонентам

Трапився збій у програмному комплексі обліку природного газу.

Харківміськгаз
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Газовики повідомляють, що в грудні 2022 року при здійсненні нарахувань об’ємів природного газу за показниками загальнобудинкових вузлів обліку газу стався збій в програмному комплексі обліку природного газу. Він призвів до викривлення нарахованих обсягів природного газу порівняно з фактично розподіленими за звітний період. 
 
Станом на поточну дату АТ «Харківміськгаз»  приводить у відповідність нарахування по особовим рахункам, за якими виникло викривлення об’єму  внаслідок технічного збою в обліковій системі. 
 
Відкореговані дані будуть передані в установленому законодавством порядку на інформаційну платформу ТОВ «Оператор газотранспортної системи» (до  постачальника) в наступному звітному періоді.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники упорядковують зливову каналізацію.
 

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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