23.01.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

"Харківміськгаз" виконає перегляд нарахованих обсягів природного газу абонентам

Трапився збій у програмному комплексі обліку природного газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Газовики повідомляють, що в грудні 2022 року при здійсненні нарахувань об’ємів природного газу за показниками загальнобудинкових вузлів обліку газу стався збій в програмному комплексі обліку природного газу. Він призвів до викривлення нарахованих обсягів природного газу порівняно з фактично розподіленими за звітний період.

Станом на поточну дату АТ «Харківміськгаз» приводить у відповідність нарахування по особовим рахункам, за якими виникло викривлення об’єму внаслідок технічного збою в обліковій системі.

Відкореговані дані будуть передані в установленому законодавством порядку на інформаційну платформу ТОВ «Оператор газотранспортної системи» (до постачальника) в наступному звітному періоді.



