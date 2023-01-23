У Харкові комунальники упорядковують зливову каналізацію (фото)

Робітники КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» щодня проводять планові роботи з утримання зливової каналізації Харкова у робочому стані.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, робітники КП промили ділянки зливостоку та поперечні підключення мережі зливової каналізації на вул. Танкопія, пр. Олександрівському та у пров. Балашівському.
Також комунальники відремонтували оглядовий колодязь на вул. Метробудівників, прочистили дощопримальні та оглядові колодязі на вул. Костянтина Калініна, вул. Дружби Народів та вул. Харківських Дивізій, а також вихідний оголовок зливостоку у Саржиному яру.
Крім того, бригади КВЗК прибрали схили берегів та повалені дерева з водойми на перехресті пр. Героїв Харкова та вул. Академіка Павлова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на вихідних бригади АВР ліквідували 24 пошкодження на трубопроводах та відремонтували 19 оглядових колодязів.
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