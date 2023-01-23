23.01.2023 12:56 Євген Клочко
За невиконання наказу в умовах воєнного стану засудили військовослужбовця на Харківщині
На Харківщині до 5 років за ґратами засудили військового ЗСУ за непокору в умовах воєнного стану.
Про це РЕДПОСТ
повыдомили в Харківськй спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Там повідомили, що суд визнав винним військовослужбовця ЗСУ, який відмовився виконати наказ начальника в умовах воєнного стану. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі.
Спецпрокурори у суді доведели, що у травні 2022 року обвинувачений відмовився виконати бойове розпорядження командира - зайняти оборону на території одного з населених пунктів Харківської області.
Судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно військовослужбовця. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.
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