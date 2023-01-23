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23.01.2023  12:56   Євген Клочко

За невиконання наказу в умовах воєнного стану засудили військовослужбовця на Харківщині

На Харківщині до 5 років за ґратами засудили військового ЗСУ за непокору в умовах воєнного стану.

 
Про це РЕДПОСТ повыдомили в Харківськй спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Там повідомили, що суд визнав винним військовослужбовця ЗСУ, який відмовився виконати наказ начальника в умовах воєнного стану. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі.
 
Спецпрокурори у суді доведели, що у травні 2022 року обвинувачений відмовився виконати бойове розпорядження командира - зайняти оборону на території одного з населених пунктів Харківської області.
 
Судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно військовослужбовця. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв, що повідомлено підозру екс-поліціянту, який допомагав окупантам тиснути на місцевих підприємців.
 

Источник:   Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил
 Тэги:  харьков, суд, прокуратура, військовослужбовець
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