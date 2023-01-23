23.01.2023 12:56 Євген Клочко

За невиконання наказу в умовах воєнного стану засудили військовослужбовця на Харківщині

На Харківщині до 5 років за ґратами засудили військового ЗСУ за непокору в умовах воєнного стану.

Про це РЕДПОСТ повыдомили в Харківськй спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Там повідомили, що суд визнав винним військовослужбовця ЗСУ, який відмовився виконати наказ начальника в умовах воєнного стану. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Спецпрокурори у суді доведели, що у травні 2022 року обвинувачений відмовився виконати бойове розпорядження командира - зайняти оборону на території одного з населених пунктів Харківської області.

Судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно військовослужбовця. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.



