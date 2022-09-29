29.09.2022 15:57 Дмитро Колонєй

Під Харковом екс-поліціянт допомагав окупантам тиснути на місцевих підприємців (фото)

Чоловіку під Харковом повідомили про підозру у держзраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Балаклія колишній поліцейський пішов на співпрацю з російськими військовими. У квітні зрадник, перебуваючи у приміщенні будівлі колишнього будинку культури, спільно з російськими військовими видавав місцевим гуманітарну допомогу від РФ, створюючи у людей хибне враження про «турботу» сусідньої держави.

Згодом за допомогу підозрюваний отримав пропозицію від окупантів: стати так званим «поліцейським патрульно-постової служби» в незаконному органі «Балаклейском отделе полиции», на що він погодився.

Експоліціянт патрулював місто, супроводжував російських військових та охороняв об'єкти, які мають значення для окупаційної адміністрації РФ.

Зрадник також патрулював місцевий ринок, поки російські військовослужбовці збирали «данину» з місцевих підприємців.

Експравоохоронцю повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).