22.01.2023 21:19 Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини співпрацював з окупантами та допомагав їм обкрадати Україну

На Харківщині судитимуть чоловіка, який перейшов на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річний чоловік, перебуваючи у смт Борова Ізюмського району, сам прийшов до окупаційної адміністрації, поінформував, що готовий до співпраці, додавши, що може очолити будь-яке фермерське господарство, достовірно знаючи, що переважна більшість власників виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку.

ВІн був призначений «керівником» одного із сільськогосподарських підприємств у смт Борова та активно співпрацював з ворогом:

передавав російським військовим паливо та сільськогосподарські культури підприємства.

залучив людей для роботи на вказаному підприємстві

організував збір врожаю на земельних ділянках фермерського господарства.

у серпні 2022 року він відправляв у РФ врожай соняшника.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує покарання від позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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