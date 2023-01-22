22.01.2023 10:31 Євген Клочко

Ретранслював російські канали під час окупації Куп'янщини: чоловіка підозрюють в колабораціонізмі

44-річному чоловіку за розповсюдження російських телеканалів під час окупаціі Куп'янщини загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомили РЕДПОСТ в обласній прокуратурі, з березня по вересень, під час окупації Ківшарівки, місцевий житель співпрацював з окупантами. Підозрюваний організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави-окупанта, серед місцевого населення. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівського наративу та допомагав Росії вести інформаційну війну проти України.

Наразі 44-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв, що на Харківщині спіймали "дільничного інспектора" окупантів у бігах.



