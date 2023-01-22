22.01.2023 10:10 Віталій Хінєвіч

Як наводять лад на автомобільних дорогах Харківської області

Ремонтники проводять роботи з відновлення дорожнього покриття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що зимою продовжують ремонтні роботи на дорогах Харківської області. Виконання робіт проходить з використанням бітумно-мінеральною сумішшю, склад цієї суміші дозволяє проводити ремонт незважаючи на погодні обставини.

Зокрема, дорожники працюють на дорогах державного значення:

М-03 Київ – Харків – Довжанський(від м.Валки до с.Пісочин)

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка(біля Епіцентру)

Також, на окружній дорозі від села Пісочин до села Високий, проводиться ямковий ремонт.

Загалом з моменту повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, було пошкоджено 1059 км доріг державного значення у Харківській області. З моменту деокупації регіону від наслідків ведення бойових дій було розчищено 612 км доріг.



