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22.01.2023  10:10   Віталій Хінєвіч

Як наводять лад на автомобільних дорогах Харківської області

Ремонтники проводять роботи з відновлення дорожнього покриття.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що зимою продовжують ремонтні роботи на дорогах Харківської області. Виконання робіт проходить з використанням бітумно-мінеральною сумішшю, склад цієї суміші дозволяє проводити ремонт незважаючи на погодні обставини.
 
Зокрема, дорожники працюють на дорогах державного значення:
 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський(від м.Валки до с.Пісочин)
  • Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка(біля Епіцентру) 
Також, на окружній дорозі від села Пісочин до села Високий, проводиться ямковий ремонт.
 
Харківська область
 
Загалом з моменту повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, було пошкоджено 1059 км доріг державного значення у Харківській області. З моменту деокупації регіону від наслідків ведення бойових дій було розчищено 612 км доріг.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в приватному секторі Харкова швидко ліквідували аварію на водогоні.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков, дороги
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