22.01.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені чоловік обкрадав кіоски

Минулої доби поліція Харківщини опрацювала 1013 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Правоохоронець повідомив, що поліцейські в метрополітені на станції метро «Історичний музей» виявили 42-річного безхатька, якого викрили у вчиненні серії крадіжок з кіосків, розташованих в переходах Харківського метрополітену. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Протягом минулої доби поліцейські склали 6 адміністративних матеріалів відносно водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 6 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що цигарка вбила жахливою смертю двох людей під Харковом.



