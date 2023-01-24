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24.01.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловіки побили пенсіонера

Зловмисники увірвалися до будинку чоловіка.

напад
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що у листопаді минулого року вночі увірвалися до будинку пенсіонера. Довгий час вони били чоловіка, вимагаючи гроші. Щоб не покидати будинок з пустими руками, нападники забрали продукти харчування.
 
Про злочин повідомив 87-річний мешканець села Старовірівка. Він розповів, що двоє невідомих увірвались до його домоволодіння та вимагали гроші.
 
У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили нападаючих. Ними виявилися 40 та 36-річний односельці потерпілого.
 
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчі направили матеріали справи до районного суду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з палаючого будинку врятували сина та батька.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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