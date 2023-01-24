24.01.2023 13:29 Рита Парфенова

У Харкові з палаючого будинку врятували сина та батька

Пожежа у приватному будинку мікрорайона Велика Даніловка у Харкові сталася ввечері 23 січня.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДУ ДСНС України у Харківській області, о 18:14 на вул. Чуйківській, 12 у Київському районі Харкова також загорівся в приватний житловий будинок.



В ньому горіли житлова кімната та дерев’яне перекриття.



Під час проведення розвідки рятувальники 27- ДРПЧ разом з колегами із 21-ї ДРПЧ з м. Кремінна Луганщини врятували 68-річного господаря оселі та його 34-річного сина.



Вогонь ліквідували о 19:52. Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замкнення електромережі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.



