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24.01.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із аварійним ремонтом контактної мережі.

Харків трамваї
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 10:00 до 15:00 25 та 26 січня.
 
На час робіт трамваї курсуватимуть так: 
 
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - ст. м. «Героїв праці»; 
 
№28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Семиградська - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, трамваи
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