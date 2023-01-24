24.01.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із аварійним ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 10:00 до 15:00 25 та 26 січня.

На час робіт трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - ст. м. «Героїв праці»;

№28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Семиградська - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».



