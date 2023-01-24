24.01.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники ліквідують складну аварію у Харкові

У Шевченківському районі відбуваються комплексні ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 23 січня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 11 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 12 оглядових колодязів.

Сьогодні, 24 січня, 23 бригади АВР розпочали ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема у Шевченківському районі ремонтники інтенсивними темпами проводять комплекс відновлювальних робіт на водоводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги.

«У зв'язку з тим, що цей трубопровід має велике значення для водопостачання мешканців району, ремонт проводимо без відключення подачі води. Попередньо ретельно підготувалися до відповідальних робіт, а також запаслися необхідною спецтехнікою та матеріалами. Роботи виконують досвідчені аварійники, а тому впораємося у встановлені терміни, після чого обов'язково упорядкуємо територію», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



