    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники ліквідують складну аварію у Харкові
24.01.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Комунальники ліквідують складну аварію у Харкові

У Шевченківському районі відбуваються комплексні ремонтні роботи.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що 23 січня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 11 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 12 оглядових колодязів.
 
Сьогодні, 24 січня, 23 бригади АВР розпочали ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема у Шевченківському районі ремонтники інтенсивними темпами проводять комплекс відновлювальних робіт на водоводі діаметром 1000 мм на проспекті Перемоги.
 
«У зв'язку з тим, що цей трубопровід має велике значення для водопостачання мешканців району, ремонт проводимо без відключення подачі води. Попередньо ретельно підготувалися до відповідальних робіт, а також запаслися необхідною спецтехнікою та матеріалами. Роботи виконують досвідчені аварійники, а тому впораємося у встановлені терміни, після чого обов'язково упорядкуємо територію», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники ліквідували складні аварії на водоводі у спальних районах Харкова.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.01 ЖКГ Харків'яни можуть у телефонному режимі дізнатися про заборгованість та передати показання водомерів 23.01 ЖКГ "Харківміськгаз" виконає перегляд нарахованих обсягів природного газу абонентам 23.01 ЖКГ Комунальники за тиждень усунули понад 80 аварійних ситуацій на водоводах Харкова
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 