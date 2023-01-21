21.01.2023 13:25 Рита Парфенова

Комунальники ліквідували складні аварії на водоводі у спальних районах Харкова

В Індустріальному районі Харькова ремонтники усунули складні ушкодження на ділянках трубопроводу діаметром 800 мм на вул. Миру та вул. Роганській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».



«Водовід є стратегічним для мешканців району. Тому, без жодних вагань, вирішили проводити комплексні відновлювальні заходи без відключення харків'ян від водопостачання. Ретельно підготувалися до майбутніх робіт: склали детальний план, запаслися необхідною спецтехнікою та матеріалами. На вулиці Роганській не обійшлося без труднощів під час проведення ремонту. Але ми були готові і до такого розвитку подій. У результаті наші досвідчені бригади успішно впоралися з відповідальним завданням, після чого привели території до ладу», - зазначив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Загалом, у п'ятницю бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів.



Сьогодні, 21 січня, ремонтники розпочали ліквідацію 14 пошкоджень на водопровідних мережах.



Якщо ви стали свідком аварії на водогоні, комунальники просять для економії часу рембригад докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі ремонтники ліквідують серйозну аварію, що сталася на магістралі.



