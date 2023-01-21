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21.01.2023  12:59   Рита Парфенова

Новорічні температурні рекорди фіксували у Харківській області

Протягом січня 2023 року синоптики зареєстрували на Харківщині три температурні рекорди.

харків

Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на синоптика Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кібальчича.

На своїй сторінці у Фейсбуці синоптик зазначив, що цьогорічний січень видався на території України щедрим на погодні сюрпризи. Завдяки двом епізодам аномального тепла (перша хвиля потепління на початку січня і друга 18 - 20 січня) майже на всіх метеостанціях за винятком південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди.

Так, у Харківській області нові історичні максимуми температур зафіксовані 2 січня 2023 року у трьох населених пунктах:

  • Коломак –  +10,7°C (попередній рекорд — +10,2°C у 1971 року);
  • Великий Бурлук - +9,7°C (попередній рекорд — +9,4°C у 1948 року);
  • Слобожанське – +11,2°C (попередній рекорд — +11,1°C у 1971 року).

"Окрім цього, січень 2023 р. може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат. Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими", - зазначає Кибальчич.

Також за висновком синоптика, подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими.

А поки очікується чергове зниження температури, РЕДПОСТ нагадує харківським мешканцям корисні поради щодо поведінки на слизьких вулицях.


Источник:   facebook/Ігор Кібальчич
 Тэги:  температура, погода, харьков
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