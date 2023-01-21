Новорічні температурні рекорди фіксували у Харківській області

Протягом січня 2023 року синоптики зареєстрували на Харківщині три температурні рекорди.
Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на синоптика Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кібальчича.
На своїй сторінці у Фейсбуці синоптик зазначив, що цьогорічний січень видався на території України щедрим на погодні сюрпризи. Завдяки двом епізодам аномального тепла (перша хвиля потепління на початку січня і друга 18 - 20 січня) майже на всіх метеостанціях за винятком південно-східної частини, були встановлені нові температурні рекорди.
Так, у Харківській області нові історичні максимуми температур зафіксовані 2 січня 2023 року у трьох населених пунктах:
"Окрім цього, січень 2023 р. може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат. Подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими", - зазначає Кибальчич.
Також за висновком синоптика, подібні аномалії, особливо у таких масштабах, можуть бути результатом зміни клімату, на фоні чого у наступні роки взимку епізодичні хвилі тепла стануть більш інтенсивними і тривалими.
А поки очікується чергове зниження температури, РЕДПОСТ нагадує харківським мешканцям корисні поради щодо поведінки на слизьких вулицях.
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Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
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