Цигарка вбила жахливою смертю двох людей під Харковом

У Красноградському районі на згарищі знайшли тіла загиблих чоловіа та жінки.
Пожежа у приватному будинку в селі Катеринівка, Красноградського району сталася 20 січня о 10:20. Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на ДУ ДСНС у Харківській області.
На її гасіння виїжджало оперативне відділення рятувальників 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області.
Коли рітявалники прибулои на місце виклику, будинок горів вже на площі більш, ніж 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей: 57-річного чоловіка та 54-річної жінки.
Об 11:06 відбулась локалізація вогню, о 14:23 – повна його ліквідація.
За попередніми даними причиною виникнення загоряння могла стати необережність під час куріння.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що під час пожежі на вулиці Отакара Яроша, 12а у Харкові 50-річний чоловік отримав опіки лівої руки.
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