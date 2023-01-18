У Харкові чоловіка відвезли з пожежі до опікового центру

Постраждалий отримав опіки лівої руки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, подробиці пожежі на вулиці Отакара Яроша, 12а, розповіли у прес-службі ДУ ДСНС України у Харьківській області.
О пів на шосту вечора 17 січня сталося загоряння у приміщенні електрощитової на 1-му поверсі житлової 17-типоверхівки.
Горіло електричне устаткування та старі меблі на площі 10 кв.м.
За допомогою 2-х порошкових вогнегасників бійці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 17:58 ліквідували вогонь.
Під час пожежі 50-річний чоловік отримав опіки лівої руки. Постраждалого госпіталізували до опікового центру Харкова.
Ймовірно загоряння трапилось внаслідок короткого замкнення електричної мережі.
Нагадаємо, проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.
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