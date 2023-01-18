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18.01.2023  09:23   Рита Парфенова

У Харкові чоловіка відвезли з пожежі до опікового центру

Постраждалий отримав опіки лівої руки.

пожежа

Як повідомляє РЕДПОСТ, подробиці пожежі на вулиці Отакара Яроша, 12а, розповіли у прес-службі ДУ ДСНС України у Харьківській області.

О пів на шосту вечора 17 січня сталося загоряння у приміщенні електрощитової на 1-му поверсі житлової 17-типоверхівки.

Горіло електричне устаткування та старі меблі на площі 10 кв.м.

За допомогою 2-х порошкових вогнегасників бійці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 17:58 ліквідували вогонь.

Під час пожежі 50-річний чоловік отримав опіки лівої руки. Постраждалого госпіталізували до опікового центру Харкова.

Ймовірно загоряння трапилось внаслідок короткого замкнення електричної мережі.

Нагадаємо, проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.







 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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