У Харківської області заборонили занурюватися в ополонку на Водохреще

У Балаклійській громаді Харківської області заборонили відвідувати пляжі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, таке рішення ухвалила Балаклійська міська рада. Причина - замінування територій.
"У зв'язку з тим, що сьогодні на території нашої громади перебуває велика кількість вибухонебезпечних предметів, відвідування прибережних смуг річок та водойм на території Балаклійської громади категорично заборонено, перебувати на пляжах небезпечно", - заявили у міській раді.
Влада закликає мешканців утриматися від святкування свята Хрещення на пляжах громади і не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.
У міськраді додали, що богослужіння з освяченням води відбудеться 18 січня об 11.00 на площу Ростовцева біля Балаклійського будинку культури.
Нагадаємо, коли и де у Харкові будуть освячувати воду на Хрещення Господнє.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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