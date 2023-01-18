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18.01.2023  09:47   Рита Парфенова

У Харківської області заборонили занурюватися в ополонку на Водохреще

У Балаклійській громаді Харківської області заборонили відвідувати пляжі.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, таке рішення ухвалила Балаклійська міська рада. Причина - замінування територій.

"У зв'язку з тим, що сьогодні на території нашої громади перебуває велика кількість вибухонебезпечних предметів, відвідування прибережних смуг річок та водойм на території Балаклійської громади категорично заборонено, перебувати на пляжах небезпечно", - заявили у міській раді.

Влада закликає мешканців утриматися від святкування свята Хрещення на пляжах громади і не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.

У міськраді додали, що богослужіння з освяченням води відбудеться 18 січня об 11.00 на площу Ростовцева біля Балаклійського будинку культури.

Нагадаємо, коли и де у Харкові будуть освячувати воду на Хрещення Господнє.


Источник:   Балаклійська міська рада
 Тэги:  крещение, харьков
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