18.01.2023 09:47 Рита Парфенова

У Харківської області заборонили занурюватися в ополонку на Водохреще

У Балаклійській громаді Харківської області заборонили відвідувати пляжі.





Як повідомляє РЕДПОСТ, таке рішення ухвалила Балаклійська міська рада. Причина - замінування територій.



"У зв'язку з тим, що сьогодні на території нашої громади перебуває велика кількість вибухонебезпечних предметів, відвідування прибережних смуг річок та водойм на території Балаклійської громади категорично заборонено, перебувати на пляжах небезпечно", - заявили у міській раді.



Влада закликає мешканців утриматися від святкування свята Хрещення на пляжах громади і не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.



У міськраді додали, що богослужіння з освяченням води відбудеться 18 січня об 11.00 на площу Ростовцева біля Балаклійського будинку культури.



Нагадаємо, коли и де у Харкові будуть освячувати воду на Хрещення Господнє.



