16.01.2023 21:07 Євген Клочко

Що можна і що не можна робити відповідно до прикмет на Хрещення 2023

Чергу новорічних свят замикає Хрещення Господнє, яке відзначається 19 січня. Віруючі називають урочистість Богоявленням. Це одне з важливих церковних свят, яке має свої традиції, прикмети та заборони.

Що можна робити у Водохрещі у 2023 році

У ніч із 18 на 19 січня прийнято набирати водохресну воду. Згідно з повір'ями, вона має цілющі та магічні властивості. Її приносять із церкви або набирають у будь-яких водоймах, що знаходяться неподалік будинку. Крім цього, прийнято також використовувати талий сніг, оскільки він вважається по-справжньому цілющим.

Вода, набрана в Хрещення, може простояти більше року і при цьому не втратить цілющі властивості. Священнослужителі нагадують про те, що для пиття краще використовувати воду, яка була набрана в чистих джерелах. Сфер застосування у неї багато. У давнину дівчата вмивалися нею вранці, щоб зберегти свою красу і подовжити молодість.

Щоб худоба була здоровою протягом усього року, її прийнято напувати святою водою. Ще одна популярна традиція на Водохреща - це пірнання в ополонку. Її можна зробити в будь-якій безпечній водоймі. Але також є спеціальні купелі, які працюють у свята.

Кожен бажаючий може поринути у холодну воду. Щоправда, без підготовки так краще не робити. Слід розуміти, що це справжній ритуал, а не звичайна данина моді. Тому при пірнанні помисли повинні бути чистими, адже основне завдання полягає в тому, щоб очиститись і довести Богові свою відданість і віру.

Народні прикмети на Водохреща, 19 січня 2023 року

Наші пращури були забобонними людьми, тому не обійшлося і без прикмет:

якщо у цей день дме сильний вітер, то меду цього року буде багато;

якщо снігирі голосно цвірінькають, найближчим часом слід очікувати на потепління;

якщо на вечірньому небі видно яскраві зірки, мороз стане сильнішим;

якщо з самого ранку видно сильний туман, то влітку буде хороший урожай;

якщо сильний мороз, то й урожай зернових цього року буде щедрим.

Що не можна робити 19 січня: головні заборони на Водохреща

Хрещення Господнє — одне з головних церковних свят, тому цього дня в жодному разі не можна сваритися, з'ясовувати стосунки, лаятися чи бажати комусь зла. Крім цього, не можна:

брати і давати гроші у борг, оскільки протягом усього року будуть фінансові проблеми;

займатися рукоділлям — все життя піде навперекосяк;

стригти нігті та волосся - ненароком можна вкоротити собі вік;

займатися прибиранням та іншими домашніми справами - можна накликати до будинку нещастя;

ставити на святковий стіл менше дев'яти страв, а також парну кількість частування;

вимітати з дому сміття, тому що разом з ним можна вимести удачу та благополуччя.

Варто нагадати, що в минулому році рятувальники розповідали, як безпечно купатися на Хрещення у ополонці.



