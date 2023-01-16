16.01.2023 20:26 Дмитро Колонєй
Нетверезий водій влаштував аварію у Харкові (фото)
Патрульні Харкова затримали винуватця ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульную поліцію, вдень 16 січня 2023 року правоохоронців викликали ДТП на вулиці Данилевського. За попередньою інформацією водій, авто Peugeot не вибрав безпечної дистанції та врізався з авто Volvo.
Інспектори виявили, що ймовірний винуватець аварії нетверезий, що підтвердив огляду за допомогою приладу Drager в понад 17 разів перевищив допустиму норму та склав 3,52 проміле.
Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.
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