16.01.2023 20:26 Дмитро Колонєй

Нетверезий водій влаштував аварію у Харкові (фото)

Патрульні Харкова затримали винуватця ДТП.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульную поліцію, вдень 16 січня 2023 року правоохоронців викликали ДТП на вулиці Данилевського. За попередньою інформацією водій, авто Peugeot не вибрав безпечної дистанції та врізався з авто Volvo.

Інспектори виявили, що ймовірний винуватець аварії нетверезий, що підтвердив огляду за допомогою приладу Drager в понад 17 разів перевищив допустиму норму та склав 3,52 проміле.

Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.



