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16.01.2023  20:26   Дмитро Колонєй

Нетверезий водій влаштував аварію у Харкові (фото)

Патрульні Харкова затримали винуватця ДТП.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульную поліцію, вдень 16 січня 2023 року правоохоронців викликали ДТП на вулиці Данилевського. За попередньою інформацією водій, авто Peugeot не вибрав безпечної дистанції та врізався з авто Volvo.
 
Інспектори виявили, що ймовірний винуватець аварії нетверезий, що підтвердив огляду за допомогою приладу Drager в понад 17 разів перевищив допустиму норму та склав 3,52 проміле.
 
 
Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про ДТП, у якому п'яний за кермом вбив жінку у Харкові.
 

 


Источник:   Патрульна поліція Харьківської області
 Тэги:  дтп, авария, харьков
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