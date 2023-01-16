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16.01.2023  19:32   Дмитро Колонєй

У Харкові вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту (фото)

У школах Харкова відбулася низка заходів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, 16 січня в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість назвали кіборгами.
 
 
 
Оборона Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні, стала прикладом героїзму і національної мужності. "Кіборги вистояли, не витримав бетон", - фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських бійців.
 
З нагоди цієї дати у закладах освіти Індустріального району відбулася низка заходів. Зокрема, для школярів організували  віртуальну книжкову виставку "Пам'ятаємо Кіборгів безсмертних!" та провели інформаційні дайджести "Кіборги України. Хроніка та спогад". 
 
Також школярі переглянули художній  фільм "Кіборги" режисера Ахмета Сеїтаблаєва.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  киборги, дети, харьков, агрессия россии
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