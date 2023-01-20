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20.01.2023  18:19   

У харківських школах відзачили День Соборності (фото)

Харківські учні взли участь у виставках малюнків та інших заходах.

Відзачили День Соборності у харківських школах
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у закладах освіти Новобаварського району провели низку заходів, присвячених Дню Соборності України.  
 
Відзачили День Соборності у харківських школах
  
Зокрема,  для учнів підготували пізнавально-розважальну гру «Я люблю Україну», тематичні виховні години та конкурси малюнків «Моя чарівна Україна» і «Об’єднані та незламні», а також запропонували провести онлайн-виставку цих робіт.  
 
Відзачили День Соборності у харківських школах
  
Крім того, учні шкіл району взяли участь у районному челенджі «У єдності наша сила», присвяченому Дню Соборності України, а лідери учнівського самоврядування записали відеопривітання.  
 
Відзачили День Соборності у харківських школах
  
День Соборності України відзначається щорічно 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
 
Нагадаємо, як раніше писав РЕДПОСТ, у Харкові пройде театральна вистава  «Уфті-Туфті» на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky».
 
 

Тэги:  дети, день соборности, харьков
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