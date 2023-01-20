20.01.2023 18:19

У харківських школах відзачили День Соборності (фото)

Харківські учні взли участь у виставках малюнків та інших заходах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, у закладах освіти Новобаварського району провели низку заходів, присвячених Дню Соборності України.

Зокрема, для учнів підготували пізнавально-розважальну гру «Я люблю Україну», тематичні виховні години та конкурси малюнків «Моя чарівна Україна» і «Об’єднані та незламні», а також запропонували провести онлайн-виставку цих робіт.

Крім того, учні шкіл району взяли участь у районному челенджі «У єдності наша сила», присвяченому Дню Соборності України, а лідери учнівського самоврядування записали відеопривітання.

День Соборності України відзначається щорічно 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.



