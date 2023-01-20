20.01.2023 17:54 Рита Парфенова

Відремонтовані лікарні, нові амбулаторії та сучасні методи лікування: як у Харкові відновлюють медицину під час війни

Підбито підсумки роботи галузі охорони здоров’я міста Харкова у 2022 році.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Департамент охорони здоров’я, протягом 2022 року, відповідно до програми «Велике будівництво», після капітального ремонту ввели в експлуатацію приймальні відділення Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міських клінічних багатопрофільних лікарень №17 та 25.

Також біля комплексу «Радмір», на розі вул. Академіка Павлова, 271 та вул. Солідарності, було встановлено тимчасовий модульний заклад для амбулаторної допомоги жителям Салтівки. За рахунок цього робочими місцями було забезпечено фахівців Міської поліклініки №10, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, на базі Міської поліклініки №18 було відкрито відділення комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від ґендерно зумовленого насильства.



Також у Міській поліклініці №24 відновив роботу Центр реабілітації, де надається допомога дорослим з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату, а у міській клінічний багатопрофільній лікарні № 17 впровадили сучасні методи лікування - ендопротезування (загалом було проведено 319 операцій). Крім того, в медзакладах міста було впроваджено терапевтичну методику «хібукі», спрямовану на реабілітацію дітей з посттравматичними станами.



Також у департаменті повідомили, що протягом 2022 року до реєстру на лікування катаракти та відшарування сітківки було внесено 313 мешканців Харкова. За рахунок коштів міського бюджету прооперували 247 хворих з катарактою, 145 осіб отримали лікування препаратом «Айлія», а 10 пацієнтам провели хірургічне лікування очей методом вітректомії. Крім того, в рамках комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки» 97 осіб, в тому числі три дитини, отримали слухові апарати.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запустили чат-бот «Календар здорових українців».



