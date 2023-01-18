18.01.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

В Україні запустили чат-бот «Календар здорових українців»

Чат-бот ознайомить користувачів із можливістю пройти безкоштовні медичні діагностики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві повідомили, що головним завданням чат-бота є підвищення обізнаності про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які фінансуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них безоплатні та як їх отримати.

Програма доступна у месенджерах Telegram та Viber . Він складається з розділів: знайомство, системи на контролі, щеплення за календарем і без, де пройти обстеження, персональні рекомендації.

Чат-бот може дати індивідуальні поради, як покращити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до користувача медзаклад, у якому надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження.

Сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України і сімейних лікарів та використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.

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