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18.01.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

В Україні запустили чат-бот «Календар здорових українців»

Чат-бот ознайомить користувачів із можливістю пройти безкоштовні медичні діагностики.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У Міністерстві повідомили, що головним завданням чат-бота є підвищення обізнаності про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які фінансуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них безоплатні та як їх отримати.
 
Програма доступна у месенджерах Telegram та Viber. Він складається з розділів: знайомство, системи на контролі, щеплення за календарем і без, де пройти обстеження, персональні рекомендації. 
 
Чат-бот може дати індивідуальні поради, як покращити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до користувача медзаклад, у якому надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження.
 
Сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України і сімейних лікарів та використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.
 
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, чат-бот
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