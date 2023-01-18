18.01.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок авіакатастрофи в Броварах

Харківський міський голова Ігор Терехов та виконавчий комітет Харківської міської ради висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок авіакатастрофи, що сталася сьогодні, 18 січня, у Броварах.

«Всю Україну приголомшила страшна трагедія - падіння гвинтокрилу поблизу дитячого садка та житлового будинку у Броварах. Внаслідок авіакатастрофи загинули діти, місцеві мешканці, екіпаж та керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке перебувало на борту.

Міністра МВС Дениса Монастирського та його першого заступника Євгенія Єніна я знав особисто. Це були справжні професіонали своє справи, які робили все для підтримання правопорядку в країні та наближали нашу Перемогу. Охороняючи громадський правопорядок, вони керувались виключно принципами справедливості та ревно боролися зі злочинністю у всіх її проявах.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих, життя яких обірвав цей трагічний випадок. Бажаємо сил і терпіння пережити цю непоправну втрату», - сказано у співчутті.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС . Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар.



