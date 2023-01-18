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18.01.2023  10:13   Рита Парфенова

Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС України

Внаслідок падіння у Броварах Київської області гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС.

У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Голову Нацполіції Ігоря Клименка.

За його словами, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах поруч з дітсадком та житловим будинком 18 січня впав гвинтокрил.


Источник:   facebook/Ігор Клименко
 Тэги:  вертолет, бровары
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