18.01.2023 10:13 Рита Парфенова

Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС України

Внаслідок падіння у Броварах Київської області гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Голову Нацполіції Ігоря Клименка.

За його словами, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар.



Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.



22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.



На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах поруч з дітсадком та житловим будинком 18 січня впав гвинтокрил.



