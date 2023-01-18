Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС України

Внаслідок падіння у Броварах Київської області гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Голову Нацполіції Ігоря Клименка.
За його словами, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар.
Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.
22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах поруч з дітсадком та житловим будинком 18 січня впав гвинтокрил.
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