18.01.2023 10:00 Рита Парфенова

У Броварах біля дітсадка впав гвинтокрил: є постраждалі

У Броварах Київської області поруч з дітсадком та житловим будинком 18 січня впав гвинтокрил.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заяву заступника голови ОП Кирила Тимошенка.



"У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.



Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.



Є постраждалі.



На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - написав Тимошенко.

В етері телемарафону повідомили про щонайменше 5 постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок падіння у Броварах Київської області гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС.



