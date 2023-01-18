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18.01.2023  10:00   Рита Парфенова

У Броварах біля дітсадка впав гвинтокрил: є постраждалі

У Броварах Київської області поруч з дітсадком та житловим будинком 18 січня впав гвинтокрил.

У Броварах впав вертоліт на територію дитсадка, є постраждалі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заяву заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.

Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.

Є постраждалі.

На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - написав Тимошенко.

В етері телемарафону повідомили про щонайменше 5 постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок падіння у Броварах Київської області гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС.


Источник:   ОП
 Тэги:  вертолет, бровары
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